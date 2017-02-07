Возле Авдеевки три села остаются без электричества

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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"По состоянию на 08:00 7 февраля в Авдеевке восстановлено электро - и водоснабжение жителей города. К централизованному электроснабжению подключены все жители Авдеевки. Отсутствует электроснабжение в трех населенных пунктах Ясиноватского района (с. Каменка, с. Веселое и с. Петровское), расположенных вблизи Авдеевки. К восстановительным работам привлечены бригады энергетиков", - говорится в сообщении.

В то же время, вчера, 6 февраля, возобновили работу общеобразовательных школ и детских садов.

Отмечается, что начаты работы по восстановлению поврежденных зданий.

"Проведены восстановительные работы по 40 адресам Авдеевки и обеспечена обивка окон частных жилых домов в количестве 139 штук общей площадью 208,5 кв. м, а также покрытие крыш домов общей площадью 149 кв.м", - заявили в ГСЧС.

В городе продолжает работать один пункт жизнеобеспечения (7 палаток ГСЧС, 1 благотворительной организации), 3 стационарных пункта обогрева, к которым обратилось 11 тыс. 789 человек.

Вчера из города до пансионата "Жемчужина Донетчины" в Святогорске эвакуировали 8 человек (из них 4 детей). В общем, из Авдеевки эвакуированы 298 человек (из них 139 детей).