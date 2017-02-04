СМИ показали видео с места смертельного обстрела в Авдеевке

В результате инцидента погиб водитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а его руководитель получил тяжелое ранение в живот, передает Громадське.

Также погибла местная жительница и был ранен британский фотокорреспондент.

Напомним, 2 февраля боевики обстреляли Авдеевку, снаряды прицельно легли в точки оказания гуманитарной помощи населению. "Безмозглые рашисты только жестко обстреляли Авдеевку. Снаряды прицельно легли в точки оказания гуманитарной помощи населению. Обстреляли стадион в центре города рядом с нами, где находится палаточный городок и пункты обогрева. Обстреляли школу №2, где был пункт приема гуманитарной помощи", - написал Жебривский.