СМИ показали видео с места смертельного обстрела в Авдеевке
19:44, 04 февраля 2017Война
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Вечером 2 февраля боевики обстреляли Авдеевскую школу №2, где оборудован еще один центр выдачи гуманитарной помощи. СМИ уже опубликовали видео с места обстрела.
Обстрелянный накануне гуманитарный пункт в Авдеевке / Общественное
В результате инцидента погиб водитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а его руководитель получил тяжелое ранение в живот, передает Громадське.
Также погибла местная жительница и был ранен британский фотокорреспондент.
Напомним, 2 февраля боевики обстреляли Авдеевку, снаряды прицельно легли в точки оказания гуманитарной помощи населению. "Безмозглые рашисты только жестко обстреляли Авдеевку. Снаряды прицельно легли в точки оказания гуманитарной помощи населению. Обстреляли стадион в центре города рядом с нами, где находится палаточный городок и пункты обогрева. Обстреляли школу №2, где был пункт приема гуманитарной помощи", - написал Жебривский.
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