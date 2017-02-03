В Авдеевке во время обстрела британский фотокорреспондент получил ранение глаза

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«С травмой левого глаза его эвакуировали в 66 военный медицинский госпиталь, откуда после осмотра доставили в областную клиническую больницу имени Мечникова города Днепр для оказания квалифицированной медицинской помощи», - говорится в сообщении.

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В свою очередь председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил на своей странице в Facebook, что по состоянию на 08.00 есть информация о двух погибших и трех раненых в результате вчерашнего обстрела Авдеевка.

«Двое погибших: местная жительница и военнослужащий ГСЧС. Трое раненых: офицер ГСЧС, иностранный фотокорреспондент и местная жительница, которая получила легкое ранение в результате попадания снаряда в пятиэтажку и отказалась от госпитализации», - написал он.

Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь, заверил Жебривский.

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 февраля, в 21.05 боевики обстреляли в Авдеевке район школы №2 и стадион «Химик», где развернут пункт жизнеобеспечения. Под обстрел попал автомобиль ГУ ГСЧС в Донецкой области. Погиб один сотрудник Госслужбы, еще один ранен.