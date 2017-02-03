Все разрушения в Авдеевке тщательно документируются для международного трибунала - Жебривский
Все разрушения и повреждения в Авдеевке тщательно документируются, чтобы затем в международном трибунале приобщить эти материалы к делу о компенсации Россией последствий ее "деятельности" в Украине.
Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, что "все в соответствии с международным законодательством".
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"Рашистские "отпускники" и "трактористы" должны четко знать, что за все то безумие, которое они натворят в Украине, их дети и они сами в старости будут долго расплачиваться", - сказал председатель ВЦА.
Как сообщал УНИАН, Авдеевка Донецкой области с 29 января постоянно подвергается массированным ударам со стороны боевиков. В результате обстрелов город полностью обесточен, нет воды, отопление аварийное.
Погибли 3 мирных жителя Авдеевки, 9 ранены. Также в результате обстрелов погибли не менее 10 украинских военнослужащих.