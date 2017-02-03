Захарченко тайно привел отряды террористов в полную боевую готовность – Тымчук

Как сообщает на своей странице в Facebook народный депутат Украины, координатор аналитической группы "Информационное сопротивление", данная видеоконференция не освещалась в СМИ.

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"В ходе конференции Захарченко сообщил о своем приказе привести личный состав бандформирований «ДНР» во всех местах дислокации в полную боевую готовность и приказал гражданским «администрациям» оказывать полное содействие командирам боевиков", - говорится в сообщении.

По сведениям аналитической группы, также было акцентировано внимание на необходимости подготовки мест для эвакуации жителей из н.п.Ясиноватая, Макеевка и Донецк «в случае наступления ВСУ».

"Руководство "ДНР" сообщило представителям медицинских заведений о дальнейшем обострении ситуации на линии фронта и введения в связи с этим дополнительных дежурств; в больницах "ДНР" ускорен процесс выписки пациентов из числа гражданского населения с целью освобождения койко-мест для раненых боевиков; в Донецкой областной травматологической больнице для них зарезервировано 200 мест (более 100 из них - уже заняты)", - добавили в ИС.

Отмечается, что в н.п. Ясиноватая, Донецк (западные районы) продолжаются обходы жилых домов представителями "полиции" и ЖКХ "ДНР", с рекомендациями всем жителям находиться в подвалах и бомбоубежищах. В Макеевке врачи всех уровней обязаны круглосуточно находиться на рабочих местах в ожидании особых распоряжений.

Напомним, с 29 января 2017 года российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.