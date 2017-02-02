Боевики пять раз штурмовали позиции ВСУ в Авдеевке (видео)

Тем временем налаживается жизнь в самом городе – возобновлены поставки воды и обогрев дома жителей, проблемы остаются только с электричеством, говорится в сюжете ТСН.

Боевые действия ведутся на промышленной зоне и в так называемой старой Авдеевке – по тамошнему частному сектору сегодня в 4:00 утра враг бил из минометов и реактивных систем залпового огня. Военные отбили несколько попыток оккупантов вернуть утраченные ранее позиции. Руководство 72-й бригады уверяет, что воины хорошо на них закрепились, поэтому все попытки сепаратистов обречены на поражение.

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"Уже пять раз штурмовали, но отбиваемся каждый раз. Несут они потери, потому что такое штурмовать и что такое защищаться. И что такое защищать свою землю", - пояснил заместитель командира бригады Александр Самарский.

Бойцы добавляют, что ситуация в целом уже проще, чем была еще несколько дней назад. "Сегодня более спокойно, но все равно артиллерия участвовала в этом. 122-й калибр и 152-й калибр. Также утром стреляли из РСЗО "Град" - примерно до пакета. Пробовали штурмовать наши позиции, но снова безрезультатно, атаку мы отбили", - руководитель разведгруппы "Санта".

Как сообщал УНИАН, 29 января 2017 года российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы "Град" и танки.