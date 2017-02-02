Помощь для Авдеевки: в город прибыло 40 тонн гумдопомощи из Днепропетровской области (фоторепортаж)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, в город, который в результате обстрелов боевиков почти неделю проблемы с электроснабжением, теплом и водой будет доставлено: питьевую воду, крупу, масло, хлеб, тушенку, консервы, макаронные изделия, сахар, чай, колбасу. Всего – 40 тонн.

На просьбу ОГА одно из местных автопредприятий предоставило две фуры для перевозки гуманитарного груза. На каждой из машин размещен лозунг: «Днепропетровщина – Авдеевке. Поможем!».

Председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко подчеркнул: "При необходимости будем помогать жителям Авдеевки и в дальнейшем".

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Согласно сообщению, накануне из Днепропетровской области на Авдеевку было отправлено 5 тыс. литров питьевой воды, 20 тонн продуктов, технику, четыре автономные электростанции, пять передвижных пунктов обогрева. Также отбыл отряд спасателей.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассес 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.

30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение и водоснабжение города, а также Авдеевского коксохима и Донецкой фильтровальной станции.

Ремонтная бригадаиз-за обстрелов боевиков не может выйти в район повреждения линии электропередачи, обеспечивающая электроснабжение города. Проводится добровольная эвакуация жителей.