В Марьинке в результате обстрела боевиков ранена женщина, 15 домов остались без света
14:23, 02 февраля 2017Война
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В Марьинке в результате обстрела боевиков ранена женщина.
15 домов остались без света / ГУ ЧП в Донецкой области
Как сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области, около 11.30 в Марьинке ранена женщину, 1961 года рождения. Она получила ранение голени.
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Из-за обстрела на одной из улиц была перебита линия электропередачи, 15 домов остались без света.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром российско-оккупационные войска обстреляли Марьинку. Снаряд попал в жилой частный дом. Мины едва не попали в школу. Было приостановлено обучение в обеих городских школах.
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