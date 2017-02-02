С 29 января в Авдеевке в результате обстрелов погиб один мирный житель, еще 8 получили ранения - полиция

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области.

Также, по данным полиции, с 29 января в городе повреждено 78 зданий, из которых 7 квартир, 70 частных домов и магазин.

«Окончательная информация будет предоставлена после тщательного документирования всех фактов терактов», - добавили в управлении.

Кроме того, утром из города эвакуированы более 140 жителей, из них 91 ребенок. Автобусы сопровождает дорожная полиция. Планируется вывезти еще 70 детей.

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«Ситуация в городе несколько улучшилась, благодаря пуску природного газа в домах стало теплее. Но из-за обстрелов террористов, которые открывают огонь по ремонтным бригадам, электроснабжение еще не восстановлено», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.

30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение, в городе существуют проблемы с водо- и теплоснабжением. Не работает Донецкая фильтровальная станция.

Ремонтные бригады из-за обстрелов боевиков не могут начать восстановительные работы на ЛЭП и фильтровальной станции.