В Нацполиции создадут резерв правоохранителей для Авдеевки

В Нацполиции создадут резерв для усиления подразделений правоохранителей в Авдеевке. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«В случае необходимости подкрепление сможет усилить подразделения, которые несут службу в обстреливаемом боевиками городе», - говорится в сообщении.

Такое поручение сегодня, 31 января, во время видеоселекторного совещания Национальной полиции Украины дал в.и.о. главы Нацполиции Вадим Троян.

Читайте такжеДелегация Украины в ПА НАТО обратилась с просьбой надавить на Кремль из-за агрессии под Авдеевкой

Троян заявил, что, учитывая ситуацию с обстрелом города боевиками, а также тяжелые погодные условия, необходимо заранее спланировать возможность надежного обеспечения публичной безопасности и личной безопасности жителей Авдеевки.

«Вадим Троян поручил руководителям подразделений Нацполиции и полиции Донецкой области создать резерв полицейских сил. При необходимости они смогут оперативно прибыть в город и выполнить возложенные на полицию задачи», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 31 января, из-за обстрелов началась эвакуация со старой части Авдеевки.

Как сообщал УНИАН, оккупанты с 29 января обстреливают украинские позиции под Авдеевкой, а также жилые кварталы.

Вчера, 30 января, город из-за обстрелов остался без водо-, электро - и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.

Сегодня председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что поступила письменная гарантия от российской стороны о прекращении обстрелов с 10.00 до 17.00, и ремонтные бригады начинают восстановление объектов.

Однако позже он заявил, что подразделение российских боевиков снова пошло в наступление под Авдеевкой.