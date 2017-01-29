В Минобороны уточнили обстоятельства гибели под Авдеевкой трех украинских военных

В Министерстве обороны уточнили обстоятельства гибели сегодня трех украинских военных в результате обстрелов и штурма позиций сил антитеррористической операции в Авдеевской промзоне.

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Как отметил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, "достоверно известно, что в рядах сил АТО на этих рубежах погиб 1 военнослужащий, еще 2 - умерли от тяжелых ранений, еще 1 - получил ранения и выжил".

Как сообщал УНИАН, сегодня около 5 часов утра в районе Авдеевской промзоны российско-оккупационные войска начали интенсивный обстрел украинских позиций, а затем штурм. Подразделения Вооруженных сил Украины остановили террористов.

Также сегодня в Авдеевке в результате обстрела боевиками позиций украинских военных получили ранения двое местных жителей.

Ситуация в Авдеевской промзоне продолжает оставаться напряженной: противник обстреливает украинские позиции, но повторно не штурмует.