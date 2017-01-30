Авдеевский коксохим обесточен из-за боев, начата консервация

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор завода Муса Магомедов.

"Только что отбили последний ввод. Завод обесточен. Начинаем консервацию", - говорится в его сообщении.

Раннее Магомедов сообщил об угрозе остановки завода из-за повреждений линий электропередач, уточнив, что в случае возобновления подачи электричества завод может продолжить работу.

«По состоянию на 18:00 (30 января – УНИАН) по восстановлению энергоснабжения Авдеевки ситуация следующая: осмотрена только часть линии электропередачи, понимаем, что обрыв примерно между Красненьким и Горловской трассой, но из-за активных боевых действий уточнить не представляется возможным», - сообщил Магомедов, добавив, что администрация завода уже отправила запрос в Специальный центр по контролю и координации (организация по контролю за соблюдением Минских договоренностей), однако разрешения на проведение ремонтных работ еще не были получены.

Как сообщал УНИАН, российско-оккупационные войска начали интенсивный обстрел украинских позиций, а затем штурм в районе Авдеевской промзоны в воскресенье, 29 января, около 5 часов утра, но, понеся потери, вынуждены были отступить.

Во время штурма Авдеевки боевиками ВСУ понесли потери. Также были ранены трое мирных жителей, в связи с чем прокуратура Донецкой области квалифицировала обстрел как теракт.