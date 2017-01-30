Авдеевка уже второй день остается без электроснабжения – Жебривский

Об этом в Facebook написал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Оккупанты продолжают обстреливать промзону и окрестности города. Сегодня утром били по городу с танков и пушек. Сейчас выслать ремонтников на восстановление линий электропередач мы не можем, из-за интенсивности обстрелов.. К счастью, коксохим и фильтровальная станция - с электроснабжением, поэтому город имеет тепло и воду. Мы установили дополнительный насос для того, чтобы подавать воду и тепло на верхние этажи 14-этажного дома. Установили также электрогенератор для больницы», - сообщил он.

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Как сообщал УНИАН, российско-оккупационные войска начали интенсивный обстрел украинских позиций, а затем штурм в районе Авдеевской промзоны в воскресенье, 29 января, около 5 часов утра, но, понеся потери, вынуждены были отступить.

Во время штурма Авдеевки боевиками четверо украинских военных погибли, еще пятеро получили ранения. Также были ранены трое мирных жителей, в связи с чем прокуратура Донецкой области квалифицировала обстрел как теракт.