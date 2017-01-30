Обстрелы Авдеевки: в город направили дополнительный отряд полиции
Авдеевка осталась без света, есть перебои с мобильной связью.
В Авдеевку, которая уже третьи сутки страдает от обстрелов ОРДЛО, дополнительно направлен сводный отряд полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Отмечается, что Авдеевское отделение полиции переведено в усиленный режим несения службы. Правоохранители патрулируют улицы населенного пункта и оказывают помощь местным жителям.
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В МВД сообщают, что из-за интенсивных обстрелов со стороны боевиков, Авдеевка осталась без света, есть перебои с мобильной связью.
29 января, около пяти часов утра в районе Авдеевской промзоны российско-оккупационные войска начали штурм позиций сил АТО.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне АТО 5 украинских военных погибли, 9 ранены и еще 4 - травмированы.
30 января в штабе АТО сообщили о гибели еще двух бойцов.