Обвинение попросило для генерала Назарова 8 лет тюрьмы по делу о сбитом Ил-76

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как заявили прокуроры в Павлоградском горрайонном суде, где продолжается заключительный этап рассмотрения дела – прения сторон – сторона обвинения также требует, чтобы генерал компенсировал материальные убытки государства за сбитый самолет – 28,7 миллиона гривень.

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В то же время адвокат потерпевших, родственников погибших украинских военнослужащих, Виталий Погосян заявил, что обвиняемый должен компенсировать и моральный ущерб родственникам – по 500 тысяч гривень каждой семье.

«Мы поддерживаем обвинительный акт в полном объеме. А еще – хотим, чтобы Назарова лишили воинского звания и должности», – заявляли родственники погибших в суде.

В то же время обвиняемый генерал-майор Виктор Назаров на судебном заседании отрицал свою вину и заявил, что в материалах следствия немало противоречий и отсутствуют доказательства против него.

Ожидается, что на следующем судебном заседании будет объявлено решение суда по делу. Дата еще уточняется.

Как сообщал УНИАН, 14 июня 2014 года ночью при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитно-ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет ВСУ ИЛ-76. На борту самолета, кроме девяти членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли.

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Прокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт". Также Генпрокуратура начала уголовное производство в отношении должностных лиц ВСУ и Оперативного штаба АТО, по вине которых погибли 49 военнослужащих, уничтожено самолет Ил-76, вооружение и военное имущество.

По данным ГПУ, военные должностные лица ВСУ и Оперативного штаба управления АТО проигнорировали имеющуюся информацию об активизации деятельности террористов вблизи аэропорта Луганска, а также пребывания на их вооружении переносных зенитно-ракетных комплексов, и не приняли мер по безопасной посадки самолета в районе проведения АТО.

25 ноября 2014 года Печерский райсуд Киева частично принял ходатайство ГПУ, избрав на два месяца содержание под стражей мерой пресечения с возможностью внесения залога в размере 365 тыс. 400 грн для Назарова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины – небрежное отношение военного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенные в боевой обстановке.

9 декабря того же года Апелляционный суд Киева уменьшил с 365 тыс. грн до 97 тыс. грн сумму залога, избранного в качестве меры пресечения для Назарова. Определением Апелляционного суда было отменено решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения Назарову в виде ареста, поскольку он уже внес залог.