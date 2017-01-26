Боевики из гранатометов и минометов обстреляли КПВВ "Марьинка" и дорожный коридор "Донецк-Курахово"

Незаконные вооруженные формирования в очередной раз обстреляли дорожный коридор «Донецк-Курахово» и контрольный пост пограничников «Марьинка» на линии разграничения в зоне проведения АТО.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«С 21.30 до 23.30 террористы осуществляли обстрел из стрелкового оружия, подствольных гранатометов и минометов в направлении контрольного поста «Марьинка». Огонь велся со стороны лесополосы временно неподконтрольного н.п. Александровка», - сказано в сообщении.

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Пропускные операции в КПВВ «Марьинка», и на этом дорожном коридоре, в это время не осуществлялись.

В ведомстве добавили, что пострадавших среди мирных граждан и пограничников нет. Огонь в ответ не открывался.

Как сообщал УНИАН ранее, в Красногоровке, в результате обстрелов боевиков повреждены два жилых дома.

Отмечается, что под обстрел попали ул. Чайковского и ул. Нахимова.

«Повреждено пятиэтажку и общежитие сельскохозяйственного техникума, сейчас нежилое. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении.