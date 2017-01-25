Волонтеры заметили модифицированный российский БТР в Донецке (фото)
Российские пропагандисты опубликовали на их YouTube-канале ролик под названием "День открытых дверей в расположении батальона "Спарта". На нем волонтерами был опознан модифицированный российский БТР-80 с прицелом ТКН-4ГА-01, выпускаемый Ростовским оптико-механическим заводом.
Данная модификация БТР-80 в Украину не экспортировалась и стать трофеем, добытым в бою с подразделениями ВСУ, не могла, говорится в расследовании InformNapalm.
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Расположение так называемого батальона "Спарта" российского оккупационного корпуса в Донецкой области находится на территории 3 корпуса Донецкого Национального технического университета.
В октябре 2016 года аналогичный модернизированный БТР-80 волонтеры InformNapalm фиксировали на территории Завода по производству сборных железобетонных изделий (Макеевка, Донецкая область).
Ранее волонтеры вычислили группу танкистов из Чечни, воевавших в Украине.