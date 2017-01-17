За сутки боевики на Донбассе совершили 41 обстрел, ранен один боец АТО

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за 16 января.

Враг продолжил обстрелы украинских позиций на всех направлениях. На Мариупольском из 82 миллиметровых минометов обстреляли Павлополь. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Гнутово, Марьинку, Водяное, Красногоровку, Широкине.

Читайте такжеПод Мариуполем число вражеских обстрелов больше, чем на других двух направлениях вместе взятых – МОУ

На Луганском из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли урочище Шарив Кут, Станицу Луганскую и Новозвановку.

На Донецком из гранатометов обстреляли Луганское, Опытное, Авдеевку и Мироновское.