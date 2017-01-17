За сутки боевики на Донбассе совершили 41 обстрел, ранен один боец АТО
07:29, 17 января 2017Война
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За минувшие сутки в зоне АТО зафиксирован 41 обстрел со стороны российско-оккупационных войск, ранен один украинский военный.
Количество обстрелов боевиков уменьшилось в понедельник / Фото УНИАН
Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за 16 января.
Враг продолжил обстрелы украинских позиций на всех направлениях. На Мариупольском из 82 миллиметровых минометов обстреляли Павлополь. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Гнутово, Марьинку, Водяное, Красногоровку, Широкине.
Читайте такжеПод Мариуполем число вражеских обстрелов больше, чем на других двух направлениях вместе взятых – МОУ
На Луганском из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли урочище Шарив Кут, Станицу Луганскую и Новозвановку.
На Донецком из гранатометов обстреляли Луганское, Опытное, Авдеевку и Мироновское.
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