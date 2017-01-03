Разведка сообщила о дезертирстве в "Л/ДНР" и бесчинствах в отношении гражданских со стороны боевиков

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, несмотря на жесткие меры командования российских оккупационных войск по предотвращению случаев нарушения личным составом воинской дисциплины, употребления спиртных напитков, самовольного оставления мест службы, бесчинств в отношении местного населения, их количество в период новогодних праздников резко возросло.

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«1 и 2 января по указанию командующего 2 АК (Луганск) ВС РФ проведен сбор по тревоге с построением всего личного состава в подразделениях 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) и 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) с целью наказания военнослужащих за массовое оставление передовых позиций в новогоднюю ночь, употребление спиртных напитков и бесчинства в общественных местах», - информирует разведка.

По ее данным, 2 января военнослужащий 100-й так называемой отдельной мотострелковой бригады (Донецк) 1 АК ВС РФ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт на бытовой почве и совершил подрыв гранаты, в результате чего получили ранения гражданские лица.