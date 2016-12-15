Командира батальона террористов "ДНР" заочно приговорили к 12 годам за решеткой

11:41, 15 декабря 2016
Война
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Приговором Славянского горрайонного суда житель города Чистяковое (бывший Торез) заочно признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации).

Заочно приговорен 37-летнего командира одного из батальонов

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, во время судебных слушаний установлено, что в апреле 2014 года 37-летний ранее не судимый мужчина вступил в ряды террористической организации «ДНР» и возглавил один из взводов так называемого ополчения в Славянске количеством 12 человек.

В дальнейшем находился в составе незаконных вооруженных формирований на должностях командира Славянского батальона, заместителя командира 7 мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса, а также командира 1 мотострелкового батальона 7-й мотострелковой бригады 1 армейского корпуса так называемого Министерства обороны террористической организации «ДНР».

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За время своего пребывания в составе террористов «ДНР» обвиняемый осуществлял руководство и принимал непосредственное участие в боевых действиях против сил АТО в городах Славянск, Марьинка, Шахтерск, Иловайск и Никишино Донецкой области, что привело к гибели украинских военнослужащих.

Из-за того, что руководство террористов находится на временно оккупированной боевиками территории, его судили заочно. Приговор суда – 12 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

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