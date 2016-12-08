На Донбассе трое боевиков самоликвидировались, потому что не справились с минометом

На Донбассе погибли три боевика из-за того, что нарушили правила эксплуатации 120-мм миномета. Об этом во время брифинга заявил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, пишет УП.

По его словам, основными причинами потерь среди боевиков являются недостаточная подготовка и алкоголизм.

"Из-за плохой подготовки и алкоголизма на передовой противник несет тяжелые небоевые потери. 5 дней назад в районе Донецкого аэропорта боевики из состава так называемой "100-й бригады" противника нарушили правила эксплуатации 120-мм миномета, в результате чего 3 оккупантов погибли, 5 – получили ранения", - отметил он.

Читайте такжеУкраинские военные могут взять Докучаевск в кольцо и провести "зачистку" - эксперт

Он отметил, что шесть дней назад в так называемом "11-м полку" противника командир взвода за невыполнение приказа застрелил подчиненного.

Напомним, в первом батальоне так называемого 9-го полка боевиков, который занимает позиции и несет тяжелые потери на Мариупольском направлении, была распущена 3 рота.

Причиной для этого стало то, что де-факто рота прекратила существование - все террористы захотели "выйти из игры". 85% молодого пополнения "полка" покинули подразделение. Пять дней назад боевики похитили полевой кабель связи российских оккупационных войск, чтобы сдать его на металлолом.