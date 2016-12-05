Взрыв в оккупированном Донецке и многочисленные жертвы среди боевиков: в штабе АТО прокомментировали ситуацию

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил спикер штаба Леонид Матюхин.

"Очень много информации было о том, что в Донецке взорвался склад, химический завод. По факту мы знаем только то, что на этом заводе находилось одно из подразделений боевиков, знаем точно, что это за подразделение. Они туда заехали до октября, туда зашла техника и тяжелая техника, у них там очень много боеприпасов, соответствующего вооружения. Знаем точно, что после 21:00 ехали в ту сторону пожарные машины. Однозначно, что-то произошло, но говорить конкретно о том, что там много боевиков погибло, однозначно нельзя", - рассказал он.

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По данным источников, взорвался арсенал оружия пророссийских наемников, который был расположен на заводе химических изделий. О пострадавших местных жителей информации пока нет. Однако, по некоторым данным, в результате взрыва было уничтожено около 100 боевиков.