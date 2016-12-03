В зоне АТО полиция задержала "чиновника" "ЛНР" (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Донецкой области.

Так называемый чиновник "ЛНР" был обнаружен среди пассажиров рейсового автобуса, который двигался из Запорожской области.

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Во время проверки документов на блокпосту его данные совпали с информацией из розыскных баз.

Отмечается, что с начала террористической агрессии 55-летний житель оккупированного м. Красный Луч, который до того занимал руководящую должность в городской администрации, перешел на сторону террористов. В качестве "члена коллегии" его имя фигурирует на сайте "правительства" фейковой республики.

Задержанный передан сотрудникам СБУ Луганской области.