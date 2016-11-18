В ОБСЕ зафиксировали более 30 тысяч людей в военной форме, прибывших из РФ на Донбасс

Об этом говорится в ответе Беера на выступление главы наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пограничных пунктах «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области Флавьена Шаллера, которое он представил 17 ноября на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Читайте такжеМиссия США при ОБСЕ призывает Россию повлиять на боевиков в вопросе открытия КПВВ в Золотом

Как заявил Беер, с российской стороны украинско-российской границы вдоль Донецкой и Луганской областей, Россия отказала в возможности Наблюдательной миссии в полной мере выполнять свои обязанности согласно принятого мандата. В частности, дипломат сказал, что существующие ограничения в работе миссии продолжают препятствовать выявлять тех людей, которые пересекают границу на транспортных средствах в военной форме.

"Россия не отреагировала на скромный запрос, с которым вы обратились три месяца назад, чтобы получить разрешение на осуществление пешего обхода двух контрольно-пропускных пунктов по периметру и действовать таким образом, что позволило бы Наблюдательной миссии видеть, что действительно там происходит", - сказал Беер.

В этой связи он призвал Россию выполнить ее обязательства согласно Минского протокола и позволить международным наблюдателям осуществлять наблюдение на украинско-российской границе.

Также он призвал РФ прекратить блокировать доступ ко всей границе с украинской стороны на той части Донбасса, которая находится под контролем объединенных российско-сепаратистских сил. Дипломат заявил, что РФ должна обеспечить гарантии безопасности для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, чтобы она могла открыть новые передовые патрульные базы и патрульные хабы на оккупированной территории рядом с границей.

Читайте такжеПосол США при ОБСЕ предупредил о возможном наступлении боевиков на Мариуполь

В то же время, как подчеркнул Беер, несмотря на строгие ограничения, которые вводятся в отношении деятельности наблюдателей, миссии все же удается фиксировать дестабилизационные и деструктивные действия России на востоке Украины.

"Наблюдательная миссия видела больше чем 30 тысяч человек в военной одежде, которые пересекали границу только на двух пунктах пропуска, к которым они имеют доступ", - заявил Беер.

Вместе с тем он не уточнил тот период, в течение которого были зафиксированы указанные лица, но из его доклада следует, что речь идет о всем времени работы миссии с 2014 года.

Посол обратился к другим дипломатам Постоянного совета ОБСЕ в Вене, чтобы те представили ситуацию с пересечением границы в тех местах, где не существует возможности фиксировать и наблюдать.

Одновременно он добавил, что "эти лица по сообщениям получают оружие сразу по прибытию в контролируемые сепаратистами части Украины. Двадцать человек в униформе пересекли границу на одном автобусе с затемненными стеклами в середине октября".

Читайте такжеОБСЕ констатирует резкое увеличение обстрелов на Донбассе и рекордное количество взрывов (карта, инфографика)

По словам Беера, известно то, что попытки России выдавать указанных мужчин и женщин как гражданских лиц являются попыткой скрыть правду, потому что они "пересекают границу в Украину, чтобы воевать".

"По меньшей мере в 27 различных случаях, Наблюдательная миссия отчитывалась, что видела похоронные транспортные средства, которые возвращались в Россию с надписью "Груз 200" или "200", что является известным российским кодом для обозначения военнослужащих, погибших в ходе боевых действий", - заявил Беер.

Кроме того, он обратил внимание на 48 карет скорой помощи и четыре похоронных транспортных средства без каких-либо пометок, которые пересекли границу за последние три месяца.