Миссия ОБСЕ фиксирует серьезное ухудшение ситуации с безопасностью на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге в Киеве.

«Зафиксировано серьезное ухудшение ситуации с безопасностью на Донбассе. На прошедшей неделе мы зафиксировали вдвое больше нарушений режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения, чем за предыдущий недельный отчетный период», - сказал он.

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«Волна насилия, в частности, захлестнула районы к северо-востоку от Мариуполя. Мы зафиксировали девятикратное увеличение случаев нарушения режима прекращения огня в этих районах на прошедшей неделе. Только за один день, 12 октября, наши наблюдатели слышали в этом районе более 500 взрывов», - добавил Хуг.

Как сообщал УНИАН, сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что боевики уже на этой неделе выпустили по украинским позициям на Мариупольском направлении более 3 тысяч мин и снарядов.