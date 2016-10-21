Боевики за неделю выпустили на Мариупольском направлении более 3 тысяч снарядов - Турчинов

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.

Как отмечается в сообщении, в связи со значительным увеличением количества обстрелов за последние две недели, прежде всего на Мариупольском направлении, Турчинов отправился к этого сектора зоны проведения антитеррористической операции, где провел совещание с военным руководством АТО.

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По словам Турчинова, обстановка в зоне проведения АТО остается напряженной, прежде всего на Мариупольском направлении: «Наибольшее количество провокаций и интенсивность обстрелов осуществляется в районе Марьинки, Красногоровки, Водяного и Широкиного».

«Даже во время проведения переговоров в «нормандском формате» обстрелы украинских позиций со стороны российского агрессора не прекращались», - сказал секретарь СНБО, добавив, что во время его пребывания в Водяном и на украинских позициях, наиболее приближенных к оккупированному агрессором Коминтернову, российская артиллерия непрерывно вела огонь по позициям ВСУ.

«Такие действия российско-террористических группировок доказывают низость и кощунство заявлений Путина на международных переговорах по прекращению огня, и четко очерчивают границы его «искреннего желания урегулировать конфликт», - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул также, что нельзя исключать, что мирные инициативы российской стороны «является только прикрытием для усиления военного противостояния».

«Украинские военные готовы к любому развитию событий. Позиции на линии соприкосновения укреплены и утеплены. Все попытки прорвать нашу линию обороны российско-террористическими группировками – обречены», - подчеркнул секретарь СНБО Украины.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, на Мариупольском направлении ежесуточно фиксируется наибольшее количество обстрелов в зоне АТО.