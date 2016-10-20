На Донбассе за прошедшие сутки были ранены трое украинских военных - Лысенко

13:48, 20 октября 2016
Война
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За прошедшие сутки на Донбассе трое военнослужащих Вооруженных сил получили ранения.

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає / Фото УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет и трое получили ранения", - заявил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за сутки российско-оккупационные войска 30 раз открывали огонь по позициям украинских защитников, в основном - на Мариупольском направлении.

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