На Донбассе за прошедшие сутки были ранены трое украинских военных - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет и трое получили ранения", - заявил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за сутки российско-оккупационные войска 30 раз открывали огонь по позициям украинских защитников, в основном - на Мариупольском направлении.