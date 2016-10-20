Штаб АТО зафиксировал 30 обстрелов за сутки, горячее всего - на Мариупольском направлении
За минувшие сутки российско-оккупационные войска 30 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.
Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 6:00 20 октября.
На Мариупольском направлении зафиксировано 21 провокацию против сил АТО. Укрепление Вооруженных Сил Украины вблизи Марьинки, Павлополя, Лебединского, Славного, Широкиного и Старогнатовки оккупанты обстреливали из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия, а в Красногоровке - из минометов калибров 82мм и 120мм. В Водяном враг вел огонь с использованием ствольной артиллерии 122 и 152 калибров.
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На Луганском направлении боевики 4 раза нарушали режим прекращения огня. В районах Новозвановки и Новоалександровки противник обстрелял подразделения сил АТО из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а в Станице Луганской добавил к своему арсеналу еще и минометы калибра 82мм.
На Донецком направлении произошло 5 обстрелов. В Луганском российско-оккупационные войска применили против украинских воинов пулеметы, гранатометы и огонь БМП, а в Авдеевке - минометы 82 и 120 калибров.
Как сообщал УНИАН, накануне в Минобороны опровергли информацию о том, что боевики "продвинулись" на Мариупольском направлении.