Ликвидация главаря "ЛНР" Мозгового: волонтеры обнаружили переписку, которая проливает свет на причины его уничтожения

Об этом сообщается на сайте волонтерского сообщества InformNapalm.

В нескольких почтовых ящиках российских активистов и журналистов, работающих на Донбассе, были найдены письма с документами с личного компьютера Алексея Мозгового: кто-то переслал его личную переписку в Skype, ВКонтакте, а также некоторые файлы.

Из писем о Мозговом волонтерам стало известно, что с декабря 2014 года он активно общался с каким-то информационным активистом под псевдонимом "Дева".

В InformNapalm показали всю 240-страничную переписку Мозгового, его личного секретаря Самелюк и "Девы".

Само общение, как отмечают волонтеры, идет от имени то женщины, то мужчины. "Дева" якобы находится то в Киеве, то в Москве, вхож(а) во многие кабинеты. Умело направляет боевой пыл Мозгового в информационно-революционное русло и курирует канал на YouTube, рассказывает ему, как вести себя при встречах с журналистами и военными. Под конец переписки Мозговой полностью идет на поводу у "Девы".

"Судя по манипулятивному стилю, с Мозговым действительно могли работать несколько профессиональных психологов, которые очень умело проанализировали его психотип и, по сути, в течение нескольких месяцев полностью подчинили себе этого полевого командира", - считают в InformNapalm.

В переписке "Дева" предлагает Мозговому зарегистрировать общественное движение, начать общаться с украинской властью напрямую, а также выйти на Путина. И Мозговой отправляет запросы в администрацию президента РФ.

По мнению "Девы", собственная общественная организация в Украине нужна Мозговому для того, чтобы войти в переговорный процесс по минскому формату. Таким образом, из хотя и известного, но все же одного из многих полевых командиров Мозговой может стать видным политиком "ЛНР". И вести прямое общение с российскими кураторами.

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Более того, 14 мая 2015 года "Дева" сама отправляет письмо в администрацию президента России и предлагает Мозгового с его новоиспеченной организаций в качестве третьей силы на Донбассе, с которой могут договариваться в России, Украине и во всем мире.

"Видимо, обращение напрямую к Путину немного спутало планы московских кураторов на Донбассе, и Мозгового решено было убрать. Он был нужен как полевой командир, а вот лепить из него самостоятельного политика никто не собирался", - подытожили волонтеры.

Напомним, 23 мая 2015 года автомобиль Мозгового был подорван и обстрелян на трассе Алчевск – Луганск. Это стало уже вторым покушением на него в 2015 году: ранее, в марте,авто Мозгового уже подрывали, но в тот раз он получил только легкие ранения.

По версии "властей ЛНР", это было дело рук таинственной "украинской ДРГ", но неофициально боевики скорее связывают ликвидацию Мозгового с Плотницким и кураторами из ФСБ.