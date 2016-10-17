В ИС рассказали о конфликте внутри "ДНР" из-за смерти "Моторолы"

Об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По его информации, на экстренном совещании "руководителей силовых ведомств ДНР" представители руководства "МГБ" напомнили о своих недавних предупреждениях о наличии в Донецке "ряда профессионально подготовленных украинских ДРГ", что якобы не заставило "МВД ДНР" принять исчерпывающие меры для их нейтрализации.

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"В свою очередь руководство "МВД ДНР" обвинило "МГБ" в бездействии, указав, что поиск и обезвреживание ДРГ не входит в компетенцию "правоохранителей", и предложило срочно сменить руководство "контрразведки" и "антитеррористических подразделений" в составе "МГБ", - рассказал Тымчук.

Кроме того, координатор ИС заявил, что в среде рядовых сотрудников "МГБ" к версии о причастности к уничтожению Павлова украинской ДРГ относятся скептически, указывая, что в случае подобной операции украинские диверсанты избрали бы более простой способ ликвидации, не требующий проникновения в охраняемое здание и минирования лифта.

"Распространяются слухи о ликвидации "Моторолы" силами некоей "спецгруппы ФСБ РФ". В настоящее время в городе проходит операция под руководством "МГБ", - подытожил Тымчук.