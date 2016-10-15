В течение дня боевики 23 раза обстреливали украинские позиции в зоне АТО - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«На Мариупольском направлении произведено 8 обстрелов. Под огонь из минометов калибра 120 мм попали позиции сил АТО в Марьинке, Широкино, Красногоровке. Кроме оружия крупного калибра враг применял пулеметы и стрелковое оружие», - говорится в сообщении.

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В штабе отметили, что на Луганском направлении противник 12 раз нарушал «режим тишины». В частности, в районе Новозвановки боевики вели обстрелы по украинским позициям из артиллерии 122 и 152 калибров, в Попасной – из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия, а возле Новоалександровки – из минометов обоих калибров.

«На Донецком направлении зафиксировано три случая нарушения «режима тишины» со стороны российских оккупационных войск. В районе Троицкого, Авдеевки и Новгородского оккупанты обстреляли позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия», - добавили в пресс-центре.