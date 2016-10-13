В течение суток оккупанты 7 раз открывали огонь по позициям сил АТО - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Один случай нарушения режима тишины зафиксирован в районе Авдеевки на Донецком направлении. Противник вел огонь из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия. Также, кроме стрелкового оружия, в этом районе враг открыл огонь по силам АТО из минометов калибра 82 и 120 мм.

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На Мариупольском направлении минометный огонь противника был зафиксирован неподалеку Талаковки и Водяного. В районе последнего противник также открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм.

В течение дня «режим тишины» враг нарушал также и на Луганском направлении. Обстрелы со стороны противника из гранатометов зафиксировано в районе Станицы Луганской и в районе Новоалександровки – там враг вел огонь из стрелкового оружия.