В штабе АТО ответили на заявление главаря "ДНР" о "подбитом" вертолете украинских военных

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

«Эта информация не соответствует действительности. Более того, мы не используем боевые вертолеты в зоне АТО, мы используем транспортные вертолеты, и то, только в экстренных случаях для эвакуации раненых», – заявил он.

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Как сообщал УНИАН, ранее прокремлевские СМИ распространили информацию со ссылкой на главаря боевиков так называемой «ДНР» Александра Захарченко о том, что боевики якобы подбили вертолет украинских военных, который смог приземлиться на подконтрольной Украине территории.

«Вчерашние потери и попытка атаковать нас вертолетом тоже закончилась неудачно, он был сбит, но приземлился на их территории», – цитирует Захарченко прокремлевское информационное агентство РИА «Новости».