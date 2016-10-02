Боевики начали разминирование возле пункта пропуска "Станица Луганская" - разведка

Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны сообщила на странице в Facebook.

Так, 1 октября состоялся отвод подразделений 6 отдельного мотострелкового полка (Стаханов) 2 АК (Луганск) ВС РФ из района Золотого.

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«В районе КПВВ «Станица Луганская» инженерно-саперной ротой 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК (Луганск) ВС РФ проводится разминирование местности. Отвод войск запланирован на 2-3 октября", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, рассказали в разведке, в районе Петровского признаков подготовки боевиков к отводу сил не обнаружено.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения.

Документ предусматривает, что условием для начала разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском является соблюдение режима прекращения огня в течение семи суток.

В тексте соглашения также отмечается, что разведение сил и средств осуществляется путем их отвода с занимаемых позиций в обе стороны с целью создания участков разведения, как правило, не менее 2 км в ширину и 2 км вглубь. При этом именно разведение сил и средств на каждом из двух участков осуществляется по мониторингу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.