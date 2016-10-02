Наблюдатели ОБСЕ из-за мин не смогли добраться в Богдановку и перейти мост в Счастье

Как сообщается в микроблоге ОБСЕ в Twitter, наблюдатели СММ не смогла пройти в Богдановку из-за того что территория не освобождена от мин.

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Кроме того, сообщили в Миссии: «СММ все еще не может перейти мост в Счастье со стороны «ЛНР» - мины и баррикады».

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документ предусматривает, что условием для начала разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском является соблюдение режима прекращения огня в течение семи суток. В тексте соглашения также отмечается, что разведение сил и средств осуществляется путем их отвода с занимаемых позиций в обе стороны с целью создания участков разведения, как правило, не менее 2 км в ширину и 2 км вглубину.

При этом именно разведение сил и средств на каждом из двух участков осуществляется при мониторинге Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Сегодня пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что разведение войск удалось достичь лишь в Золотом. На других участках продолжаются боевые действия.