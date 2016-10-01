"Трехсотые" во время "тишины": под Авдеевкой ранены двое украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, двое получили ранения во время обстрелов под Авдеевкой", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, прошедшие сутки на Донбассе террористы 34 раза обстреляли позиции украинских бойцов.

Как сообщал УНИАН, представители боевиков ОРДЛО отказались участвовать в скайп-встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 30 сентября. Украинская сторона намерена поднять вопрос о нарушениях режима тишины со стороны террористов как ключевой.