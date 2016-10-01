"Громкая тишина" на Донбассе: боевики стреляли из тяжелой артиллерии по Авдеевке

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

Так, на Луганском направлении зафиксировано 8 нарушений "режима тишины". Противник прибегал к вооруженным провокациям в районе Новоалександровки и Новозвановки, где применял стрелковое оружие и пулеметы. Кроме того, по Новоолександровке вел огонь снайпер, а по Станице Луганской открывали огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

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На Мариупольском направлении зафиксировано 10 обстрелов. Противник нарушал "режим тишины" в районе Павлополя, Широкино, Старогнатовки, Марьинки, застосовувавши при этом стрелковое оружие, а в районе Богдановки боевики открывали огонь из гранатометов.

"На Донецком направлении зафиксировано 16 обстрелов. Боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Авдеевки, Каменки, Верхньоторецького и Зайцевого. Также по Авдеевке враг открывал огонь из артиллерии 122-го калибра, а по Верхньоторецкому и Авдеевке оккупанты стреляли из минометов 120-го и 82-го калибра", - говорится в сообщении штаба.

Кроме того, в зоне проведения АТО за минувшие сутки было обнаружено пролет 4 БПЛА.