Порошенко создал Марьинскую районную военно-гражданскую администрацию

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании Марьинской районной военно-гражданской администрации Донецкой области.

В размещенном на официальном сайте президента тексте указа №414/2016 отмечается, что председатель Марьинской районной государственной администрации Донецкой области приобретает статус руководителя Марьинской районной военно-гражданской администрации Донецкой области. Читайте такжеПозиции украинских военных под огнем: появилось видео ночных боев в Авдеевской промзоне и Марьинке Указом поручается руководителю Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, председателю Донецкой областной государственной администрации осуществить мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации. Указ вступает в силу со дня опубликования. Отметим, согласно данным на сайте, главой администрации является Владимир Мороз. Напомним, 5 марта 2015 года президент Петр Порошенко подписал указ, которым были образованы Донецкая и Луганская областные военно-гражданские администрации.

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