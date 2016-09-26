Журналист сообщил о потерях среди украинских военных в Зайцево

В результате обстрела погиб один боец АТО, двое получили ранения, пишет на своей странице в Facebook журналист Роман Бочкала.

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"В Зайцево ребята приходят в себя после вчерашних потерь. Наконец-то вышли на связь. Мина 120 мм прилетела прямо в позицию. Один боец погиб на месте, двое ранены", - говорится в его сообщении.

Журналист рассказал, что один из них довольно тяжёлый.

"Не стану называть подразделение, потому что дальше будут цифры. Ребята воюют уже полгода. В подразделении было 22 человека. Осталось 6. Остальные - погибли либо выведены из строя в силу ранений", - написал Бочкала.

Ранее в штабе АТО заявили, что Украина согласится отвести войска с передовой только при условии полного прекращения обстрелов.