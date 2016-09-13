В Россию из Донбасса незаконно вывезли до 150 украинцев - Тука

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает ЛІГА.net.

"Мы будем собирать эти факты, а потом обнародовать. По разным оценкам, от 50 до 150 (человек вывезено - Ред.), но нет никакой гарантии, какое именно количество. Конечно, это все проводилось незаконным путем, нелегально, втайне, поэтому нужно исследовать каждую судьбу каждого человека", - сказал Тука.

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Он отметил, что большинство из похищенных украинцев на сегодня находятся в статусе пропавших без вести.

"По моей информации, в ходе боевых действий эти люди, бойцы ВСУ или добровольческих батальонов, попадали в плен. Потом их переправляли на Кавказ", - сказал он.