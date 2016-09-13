Украинские военные в зоне АТО прогнозируют усиление обстрелов

Однако при этом предостерегают от паники и уверяют, что готовы к возобновлению активных боевых действий, говорится в сюжете ТСН.

Бойцы окапываются на новых позициях, и свои блиндажи в шутку называют 1-звездочным отелем. Днем ребята работают с лопатами, а ночью наблюдают за "дискотеками", как называют обстрелы боевиков. Даже во время режима тишины активность врага продолжается. "Сегодня стрелковым крупнокалиберным, вчера были мины", - рассказал военный 12-го отдельного мотопехотного батальона "Киев" с позывным "Тор".

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Спецназовец "Терьер" говорит, что боевики ежедневно наращивают темп. "Судя по тому, как оно идет, это перемирие ненадолго. Есть, конечно, надежда, но очень слабая", - говорит он. Защищают свои позиции военные установленными минами управляемого действия – на случай появления вражеской ДРГ. А также пулеметами, которым дали имени "Лариса Ивановна" и "Иван Иванович". Они работают или отдыхают вместе, как настоящая супружеская пара. Всегда начеку и самодельное устройство, которое называют смесью гранатомета и миномета. "Заряд из РПГ-7, сделан переходник на мину. Дальность гораздо больше, чем РПГ", - говорят бойцы.

Однако сейчас, говорят, его не тестируют. Молчит в ответ на провокации и "супружеская чета" пулеметов. Военные объясняют, что перемирие хотят сохранить подольше. В этой тишине бойцы слышат и видят поезда, которые курсируют на оккупированную территорию вблизи Горловки и из нее. "Вот идет с оккупированной территории уголь. Торговля идет полным ходом", - говорит боец 12-го бату "Гордез". Вот так, стуком колес поездов, по его мнению, и звучит на самом деле гибридная война. "Кому война, а кому мать родная", - заключают бойцы о том, что официально называется АТО.

Тем временем в Луганской области боевики атаковали позиции украинских бойцов. ДРГ совершила неожиданное нападение возле Станицы Луганской, вследствие чего погибли двое военнослужащих ВСУ, пятеро получили ранения, один пропал без вести.