Почти 400 вражеских снарядов за сутки: штаб АТО обнародовал фото "перепаханной" Авдеевки
Авдеевка пережила одни из страшнейших суток – 17 обстрелов. В сторону этого населенного пункта прилетело почти 400 снарядов, выпущенных из многих видов вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.
Как сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook, боевики стреляли из танков, 122-мм артиллерийских систем и всех видов минометов.
"Складывается впечатление, что они пытаются просто перепахать здесь землю. Снаряды и мины летели отовсюду: Ясиноватой, Минерального, Яковлевки, Донецкого аэропорта и Спартака", - говорится в сообщении.
Читайте также"Бурная Авдеевка": штаб АТО обнародовал новое видео с передовой
Как отмечается, не обошла беда и жилые кварталы: по улицам Лермонтова и Колосова (бывшая Кирова) повреждения получили дома частного сектора, газопровод и уличные электрические сети. Без света и газа здесь осталось немало дворов.
По данным пресс-центра, военнослужащие украинской стороны СЦКК на месте происшествия провели мероприятия по фотофиксации нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков вооружением, которое запрещено Минскими соглашениями. Все эти факты тщательно задокументированы, а материалы переданы представителям СММ ОБСЕ.
Среди мирных жителей Авдеевки никто не пострадал.
Ремонтные бригады сразу приступили к работам по восстановлению в жилищах газоснабжения и электричества.