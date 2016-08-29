Почти 400 вражеских снарядов за сутки: штаб АТО обнародовал фото "перепаханной" Авдеевки

Как сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook, боевики стреляли из танков, 122-мм артиллерийских систем и всех видов минометов.

"Складывается впечатление, что они пытаются просто перепахать здесь землю. Снаряды и мины летели отовсюду: Ясиноватой, Минерального, Яковлевки, Донецкого аэропорта и Спартака", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, не обошла беда и жилые кварталы: по улицам Лермонтова и Колосова (бывшая Кирова) повреждения получили дома частного сектора, газопровод и уличные электрические сети. Без света и газа здесь осталось немало дворов.

По данным пресс-центра, военнослужащие украинской стороны СЦКК на месте происшествия провели мероприятия по фотофиксации нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков вооружением, которое запрещено Минскими соглашениями. Все эти факты тщательно задокументированы, а материалы переданы представителям СММ ОБСЕ.

Среди мирных жителей Авдеевки никто не пострадал.

Ремонтные бригады сразу приступили к работам по восстановлению в жилищах газоснабжения и электричества.