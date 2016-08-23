"С Днем рождения, Украина!": военные сняли видеопоздравление ко Дню независимости
22:54, 23 августа 2016Война
2099 1
Десантники 122-го отдельного аэромобильного батальона, который базируется в "промзоне" возле Авдеевки, поздравили украинцев с Днем Независимости.
С Днем рождения, Украина! / скриншот видео
Видеопоздравление выложил на своей странице в Facebook Масси Найем.
"Так получилось, [...] что завтра у нас 25 лет, как Украина Независима, что мы имеем честь защищать границы суверенного государства. Да, я знаю немало случаев несправедливости, махинаций и прочих "зрадах". Но мы сильнее простых слов. Всему свое время. И победе тоже. А пока - всех с праздником!" - говорится в сообщении.
Читайте также"Творите страну сами и вдохновляйте других": президент Литвы поздравила украинцев с Днем Независимости (видео)
Также Найем добавил, что во время съемок рядом был обстрел, что можно услышать на видео.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter