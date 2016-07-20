Вблизи Снежного заметили перемещение двух колонн военной техники боевиков

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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"Так, в течение 2-х суток сеть группы ИС на этом участке зафиксировала две крупные колонны: одна из них – снабжение (4 бензовоза, 1 «длинномер» и до 10 Камазов с боеприпасами и предметами МТС); вторая - колонна боевой техники (3 трейлера с затентованными 152-мм САУ 2С3 «Акация», 2 БРДМ-2, несколько ед. БТР-70 и 2 ед. МТ-ЛБ, одна из них с 12,7-мм пулеметом НСВ «Утёс», а также 2 Урала с ЗИП-ом)", - говорится в его сообщении.

Ранее заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что боевиков на не контролируемых правительством Украины территориях стабильно снабжают боеприпасами.