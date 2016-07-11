Очередное подкрепление для боевиков: разведка рассказала о прибытии на Донбасс спецназовцев РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Из России на Донбасс прибыло подкрепление для боевиков. В частности, в Донецк перемещено подразделение из состава 22-й отдельной бригады спецназначения ВС РФ с городом постоянной дислокации - населенный пункт Степной Ростовской области. Эти силы будут задействованы для ведения разведывательно-диверсионной работы в районе Марьинки», - сказал Лысенко.

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Также, по его словам, на станцию Ровеньки из России прибыли 12 цистерн с горюче-смазочными материалами.

Кроме того, представитель АП обратил внимание на привлечение опасных рецидивистов в НВФ. «Оперативники СБУ задержали бывшего осужденного украинца, который отбывал наказание в Енакиевской колонии. Он рассказал, что российские оккупационные войска пополняют свои ряды за счет преступников. По его словам, руководство колонии за деньги уже освободило около 80% рецидивистов», - сообщил Лысенко.