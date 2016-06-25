Порошенко попал под обстрел боевиков на Донецком направлении в зоне АТО
Президент Украины Петр Порошенко попал под обстрел боевиков, когда инспектировал опорные пункты сил АТО на Донецком направлении.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
«В Зайцево, Майорске, Авдеевке, Опытном и Водяном произошли вражеские минометные обстрелы, а в Песках противник открывал огонь из ствольной артиллерии. Всего по нашим позициям было выпущено более 130 мин и 26 снарядов», - отметил он.
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«Вчера на этих позициях находился и президент Украины, несмотря на огонь врага он проинспектировал несколько наших опорных пунктов и нашел возможность пообщаться с украинскими защитниками. А на легендарном блокпосту «республика мост», который расположен всего в 800 метрах от Донецкого аэропорта, глава государства вручил нашим воинам высокие государственные награды и подписал указ о демобилизации военных, призванных во время пятой волны мобилизации», - добавил Лысенко.