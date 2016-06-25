Порошенко попал под обстрел боевиков на Донецком направлении в зоне АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«В Зайцево, Майорске, Авдеевке, Опытном и Водяном произошли вражеские минометные обстрелы, а в Песках противник открывал огонь из ствольной артиллерии. Всего по нашим позициям было выпущено более 130 мин и 26 снарядов», - отметил он.

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«Вчера на этих позициях находился и президент Украины, несмотря на огонь врага он проинспектировал несколько наших опорных пунктов и нашел возможность пообщаться с украинскими защитниками. А на легендарном блокпосту «республика мост», который расположен всего в 800 метрах от Донецкого аэропорта, глава государства вручил нашим воинам высокие государственные награды и подписал указ о демобилизации военных, призванных во время пятой волны мобилизации», - добавил Лысенко.