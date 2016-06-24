Порошенко проинспектировал линию опорных пунктов на передовой

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, на позициях одной из украинских военных частей в селе Водяное, за 800 метров до взлетной полосы Донецкого аэропорта президент подписал указ о демобилизации военнослужащих пятой волны мобилизации. «У меня для вас приятная новость, в вашем присутствии по представлению министра обороны, я подписываю указ президента «Об увольнении в запас военнослужащих военной службы по призыву по мобилизации, на особый период, призванных во время второй очереди частичной мобилизации в соответствии с указом президента Украины от 14 января 2015 №15», - сказал Порошенко.

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Глава государства обратился к военным, кто желает и дальше защищать Украину, и пригласил их продолжить службу по контракту: «Вы на сегодняшний день с вашим опытом, с вашим боевым духом нужны украинской армии. Чтобы у нас были добровольцы, которые сознательно заключили контракт, хорошо себя проявили во время боев в зоне антитеррористической операции. Украинская армия вас очень ждет».

Президент посетил позиции 128-ой бригады Вооруженных Сил Украины в районе под названием «Республика Мост» - проезд к населенному пункту Пески под Донецком.

Командир 128-ой горно-пехотной бригады, Герой Украины Сергей Шаптала доложил президенту об оперативной обстановке в районе несения службы бригады. «Боевой дух подразделений высокий, обеспечение хорошее, уровень дисциплины высокий», - отметил командир бригады.

Президент вручил государственные награды военнослужащим и волонтерам.

Верховный Главнокомандующий также провел совещание с начальником Генерального штаба ВСУ Виктором Муженко, Министром обороны Степаном Полтораком.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демобилизации военнослужащих пятой волны мобилизации.

Текст указа №271/2016 «Об увольнении в запас военнослужащих военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, призванных во время первой очереди частичной мобилизации в соответствии с Указом Президента Украины от 14 января 2015 года №15» обнародован на сайте главы государства.