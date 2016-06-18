Штаб АТО сообщает о затишье на Луганщине, однако возле Марьинки все так же горячо

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Всего за сутки враг 30 раз открывал огонь, из них - 22 на Мариупольском и 8 на Донецком направлениях, при этом в период с 18:00 до полуночи противник резко увеличил количество обстрелов.

На Мариупольском направлении около 10 раз НВФ вели огонь по позициям вблизи Марьинки из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

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"Под минометным огнем российских оккупантов оказались наши подразделения неподалеку от Павлополя, Богдановки и Талаковки. А укрепления в районе Старогнатовки, Водяного и Новотроицкого попали под огонь крупнокалиберных пулеметов, автоматических гранатометов и БМП", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении по позициям вблизи Авдеевки и шахты "Бутовка" противник стрелял из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, приобщив впоследствии еще и минометы. Кроме того, из стрелкового оружия и гранатометов враг обстрелял украинские укрепления недалеко от Троицкого и Луганского.

На Луганском направлении минувшие сутки прошли относительно спокойно.

Отмечается, что в отдельных случаях украинские военнослужащие открывали огонь в ответ.