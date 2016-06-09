Сводка за сутки: ситуация в зоне АТО осложнилась

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 6:00 9 июня.

На Донецком направлении по украинским защитникам возле Авдеевки, Песков, Опросного российские наемники били из всех видов стрелкового оружия и минометов различных калибров, а около 22:00, нарушая Минские договоренности, приобщили к обстрелов еще и мощные артиллерийские системы калибра 152 мм.

Позиции сил АТО в районе Луганского и Новгородского были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а рядом Майорская и Зайцевого еще и из тяжелых минометов.

Читайте такжеШтаб АТО: за сутки боевики 36 раз обстреляли украинские позиции

С наступлением темного времени суток на Мариупольском направлении боевики неоднократно вели огонь по нашим опорных пунктах в районе Новотроицкого из тяжелых минометов калибра и 122 мм САУ, а вблизи Павлополя и Марьинки из минометов калибра 82 мм. Под огнем крупнокалиберных пулеметов попали наши воины на позициях в районе Талаковки и Широкиного.

Незаконные вооруженные формирования нарушили режим тишины на Луганщине. Там неподалеку н.п. Новозвановка боевики неприцельним огнем из стрелкового оружия и гранатометов пытались спровоцировать наших бойцов.

В отдельных случаях, чтобы прекратить активность врага, украинские подразделения открывали огонь в ответ.

Как сообщал УНИАН, 7 июня в зоне АТО получили ранения 7 украинских военнослужащих.