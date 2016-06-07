Пограничники рассказали об обстрелах в "Зайцево" и попадании мины в "Майорское"

09:19, 07 июня 2016
Война
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Пропускной пункт "Зайцево" в Донецкой области снова остановил работу, а в пограничный пункт "Майорское" попала мина.

0624.com.ua

Об этом на своей странице в Twitter сообщила Госпогранслужба.

"Из-за обстрелов, которые осуществляют террористы, сейчас в КПВВ "Зайцево" пропускные операции не осуществляются", - отмечается в сообщении.

Кроме того, во время обстрела одна мина (82-мм) попала в КрП "Майорское", но не разорвалась.

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Сейчас продолжаются меры по ее обезвреживанию.

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